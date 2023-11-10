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08:25 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мэрия Иркутска подготовила решение о разрыве контракта с СПМК-7 по школе на Багратиона

Вице-мэр города отметил, что сейчас деньги на строительство этого объекта не заложены в бюджете на 2024 год.

Источник: IrkutskMedia.ru

Администрация Иркутска подготовила решение о расторжении контракта с СПМК-7 по строительству школы на Багратиона. Об этом сегодня на заседании комиссии по социальной политике Думы Иркутска сообщил вице-мэр города Андрей Южаков, отвечая на вопрос депутата Антонины Корочкиной о возможности разорвать отношения с подрядчиком, пишет ИА IrkutskMedia.

«Действительно, дискуссия такая состоялась. Такая проблема действительно есть и сегодня нами подготовлено решение о расторжении контракта в судебном порядке», — сказал Андрей Южаков.

Деньги на финансирование строительства школы на Багратиона в бюджете города 2024 года не заложены, потому что были доведены в полном объеме на текущий год. Депутат Юрий Коренев отметил, что сегодня в 9:30 он проезжал мимо строящейся школы и не увидел там ни одного работника.

«Там вообще никого нет. То есть они, видимо, смирились с тем, что продолжение работ бессмысленно», — сказал Юрий Коренев.

Ранее генеральный директор компании «СПМК-7» Алексей Красноштанов заверил, что школа на улице Багратиона откроет свои двери в декабре 2023 года, если никто не будет мешать. Позже главный инженер СПМК-7 Игорь Голубев рассказал о невозможности устройства сетей канализации, водо— и теплоснабжения на территории будущей школы на улице Багратиона в Иркутске. По его словам, на этапе проектирования школы УКС запросил и получил технические условия, но, как он предполагает, УКС не согласовал рабочую документацию у «Иркутсктеплоэнерго» и «Водоканала». Игорь Голубев подчеркнул, что с момента начала стройки прошло два года, однако ситуация никак не решается в данном направлении. При этом в мэрии Иркутска подчеркнули, что все технические условия для подключения объекта к инженерным сетям есть.

Между тем в феврале Следком организовал проведение доследственной проверки по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Спустя месяц по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками МКУ «УКС г. Иркутск» при контроле за исполнением обязательств СПМК-7 в рамках муниципального контракта на строительство школы по улице Багратиона было возбуждено уголовное дело о халатности.

Кроме того, прокуратура Иркутска проверила исполнение законодательства в сфере реализации национального проекта «Образование». Ведомство предостерегло подрядную организацию о недопустимости нарушения сроков строительства школы на Багратиона.

На депутатских слушаниях Думы Иркутска, которые прошли 27 сентября, начальник МКУ «УКС города Иркутска» Александр Зыбайло предположил, что школа на Багратиона будет готова в 2029 году или никогда, учитывая текущий темп работ. На тот момент школа на Багратиона была готова на 32%.

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