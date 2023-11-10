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09:00 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

В Минтруда сказали, от чего зависит размер пенсии по возрасту в Беларуси

В Минтруда Беларуси назвали два фактора, от которых зависит размер пенсии по возрасту.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве труда и социальной защиты объяснили, от чего зависит размер пенсии по возрасту в Беларуси. Подробности рассказала в эфире «Беларусь 1» начальник управления организации пенсионного обеспечения Минтруда и соцзащиты Ольга Спиридонова. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале ведомства.

По ее словам, пенсия по возрасту зависит от двух параметров — стажа работы и индивидуального коэффициент заработка. Она добавила, что чем выше два названных показателя, тем выше и размер пенсии.

— Индивидуальный коэффициент — это среднее арифметическое соотношения средней заработной платы работников республики с индивидуальной заработной платы самого будущего пенсионера, — пояснила Спиридонова.

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