09:34 (мск), источник: Комсомольская правда
В Челябинске анонсировали новые меры поддержки бизнеса
За три года челябинские предприятия получили федеральную поддержку 32,8 млрд.
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В 2024 году в России планируют ввести новые меры поддержки для экспортеров. Об этом на «Русском экономическом форуме» в Челябинске заявила замдиректора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли РФ Елена Овсянникова.
По словам Елены Овсянниковой, в следующем году расширят страховые лимиты ЭКСАР, вдобавок предприниматели получат поддержку в рамках создания транспортно-логистических центров за рубежом.
Промышленные предприятия Челябинской области уже получают помощь. За неполные три года заводам выделили из федерального бюджета 32,8 млрд рублей.
— Индекс промышленного производства в Челябинской области за период январь-август этого года составляет 111,8%, причем в среднем по России он составляет 103%, — сообщил на РЭФ замдиректора департамента региональной промышленной политики федерального Минпрома Дмитрий Королев.
Вырос не только индекс производства. В ЮУрГУ выполнили на 30% больше научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, чем годом ранее.
— Интерес растет и с точки зрения кадров, и с точки зрения науки, новой продукции, — рассказал ректор Александр Вагнер. — Более того, мы ощущаем интерес со стороны бизнеса и промышленности Большого Урала. Количество механизмов поддержки у нас колоссальное, можно подобрать под любое предприятие и формат.