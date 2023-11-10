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10:14 (мск), источник: Ura.ru

В четырех уральских городах запустят дополнительные скоростные поезда

С 10 декабря на Свердловской железной дороге добавится пять поездов дальнего следования и 10 скоростных. Изменения коснутся таких городов, как Тюмень, Пермь, Екатеринбург и Нижневартовск. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД.

«Скорые поезда в праздники и каникулы будут курсировать на направлениях: Тюмень — Москва, Пермь — Москва, Екатеринбург — Нижневартовск», — заявили в пресс-службе. Новый график движения будет действовать до 8 декабря 2024 года.

Также были разработаны удобные варианты сообщения уральских городов с населенными пунктами Северного Кавказа. Так появился новый круглогодичный поезд № 365/366 Пермь — Ижевск — Кисловодск, на летний период — поезд № 265/266 Тюмень — Екатеринбург — Кисловодск. Кроме этого, поезд № 373/374 Тюмень — Екатеринбург — Махачкала продлили до Дербента.

Ранее на полигоне СвЖД завершился период ремонтно-путевых работ. Железнодорожникам удалось обновить 460 километров путей и заменить больше 200 стрелочных переводов. Это было сделано для ускорения поездов.

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