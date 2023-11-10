10:47 (мск), источник: Нижегородская правда
Средняя зарплата нижегордцев может вырасти до 60 тысяч рублей
Кроме того, уровень бедности в регионе должен снизиться до 7,5%
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Средняя зарплата нижегордцев может вырасти до 60 тысяч рублей в 2024 году. Данными базового прогноза социально-экономического развития региона делится «Коммерсантъ-Приволжье».
По словам министра экономики Нижегородской области Дениса Исмагилова, в следующем году средняя зарплата увеличится более чем на 9%. Кроме того, уровень бедности должен снизиться до 7,5%, а официальный уровень безработицы останется на исторически минимуме — 0,3%.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что среднемесячная зарплата в Нижегородской области осенью 2023 года составила почти 55 тысяч рублей. При этом средние расходы семей превышают 29 тысяч на человека.