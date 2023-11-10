10:56 (мск), источник: MOS.Ru
В Москве заработал завод по производству ветеринарных препаратов
Предприятие выпускает более 100 биологических препаратов, которые замещают импортные аналоги на рынке.
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В столице начал работу на полной мощности завод по производству лекарств для животных. В конце 2022 года компания «Ветбиохим» завершила его строительство на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Теперь предприятие ежегодно может выпускать около 5,5 миллиона флаконов живых вакцин, 10 миллионов штук жидких иммунобиологических препаратов и более 1,5 миллиона химико-фармацевтических средств. Вся продукция замещает на рынке импортные аналоги.
«Площадь производства ветпрепаратов превышает 6,5 тысячи квадратных метров, из которых более четырех тысяч квадратных метров — это чистые помещения. Инвестиции в реализацию проекта составили два миллиарда рублей. Он позволил создать более 100 рабочих мест и увеличить производительность вдвое. Так, благодаря запуску завода на территории ОЭЗ “Технополис Москва” выпуск иммунобиологических препаратов для мелких домашних животных в первом полугодии 2023 года увеличился на 30 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время ассортимент компании составляет более 100 биологических препаратов», — рассказал Владимир Ефимов.
Новый завод спроектирован и построен в соответствии с международными стандартами фармацевтических производств. Они включают в себя строгие требования к организации выпуска и контролю качества лекарственных средств. Технологические процессы на заводе налажены так, что позволяют получать стерильные, полностью безопасные и высокоэффективные продукты. Вся линейка товаров компании является собственной разработкой.
«Только в 2022 году компания подготовила к регистрации четыре новых препарата, а также наладила выпуск инактивированной вакцины “Комбовак-Эндомаст” против инфекционных маститов и эндометритов коров, которые наносят большой ущерб отечественному животноводству. На рынке ветпрепаратов для домашних питомцев повышенным спросом пользуются вакцины “Ветбиохима”, в составе которых содержится антиген для профилактики бешенства. Продажи отдельных препаратов в этом сегменте в 2023 году выросли в натуральном выражении в пять-шесть раз. Высокая эффективность вакцин компании ОЭЗ “Технополис Москва” определяется прежде всего антигенным составом, формирующим иммунитет против инфекций животных, циркулирующих на территории России», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
В 2023 году производственная площадка компании «Ветбиохим», расположенная на территории ОЭЗ «Технополис Москва», была аттестована по стандарту GMP Турецкой Республики. Это позволяет предприятию выйти не только на турецкий, но и на международный рынок. Оно планирует поставлять на экспорт до 10 миллионов доз вакцинных препаратов в год, добавил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.
Столичные компании активно занимаются разработкой импортозамещающих устройств. Так, в Москве разработали преобразователь сигналов СВЧ-диапазона для спутниковой и космической связи.
ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых свыше 90 имеют статус резидента, что позволяет им получать значительные льготы. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.