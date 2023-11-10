10:26 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Правила работы риэлтеров по найму жилья изменили в Беларуси
В Беларуси изменились правила работы риэлтерских организаций, оказывающих услуги по найму жилья.
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В Беларуси изменились правила работы риэлтерских организаций, которые оказывают услуги по найму жилья, проинформировали в пресс-службе Министерства юстиции.
Согласно новым изменениям, с потребителем заключают договор, а уже после этого подбирают жилье. Что касается оплаты, то она следует после подписания акта оказанных услуг. В ведомстве обратили внимание на то, что ранее с человеком, который обратился в риэлтерскую организацию за помощью в поиске жилья, заключали договор лишь по письменному информированию о спросе и предложении на объекты недвижимости. Однако некоторые организации недобросовестно выполняли свои обязательства.
В Минюсте заметили, что зачастую недобросовестные риэлтерские организации действовали однотипно. Так, заключив договор и получив деньги, они давали клиенту список адресов, где сдаются квартиры. Уже позднее выяснялось, что квартиры или заняты, или не сдаются вовсе. Чтобы избежать подобного, Министерство юстиции инициировало исключение возможности предоплаты риэлтерских услуг по найму жилья, который был поддержан другими органами госуправления. Теперь с потребителей, который обратился в риэлтерскую организацию, заключают договор в письменном виде.