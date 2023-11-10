11:22 (мск), новости Беларуси, источник: Office Life
Что происходит с банковскими вкладами белорусов
Чаще всего в Беларуси деньги в банках хранят молодые женщины, а средний белорус держит на вкладе около 11 тыс. рублей и около $8 тыс.
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Нацбанк поделился результатами свежего исследования белорусских вкладчиков: чаще всего в Беларуси деньги в банках хранят молодые женщины, а средний белорус держит на вкладе около 11 тыс. рублей и около $8 тыс.
По данным Нацбанка, в III квартале нынешнего года в Беларуси росла доля срочных вкладов в белорусских рублях — с начала года она равнялась 39,2%, к концу октября подросла еще на 3%.
Белорусы стали чаще размещать белорусские рубли на безотзывных вкладах: темп прироста по ним в 2 раза выше, чем по отзывным.
Чаще деньги на банковских вкладах хранят женщины: доля их вкладов в рублях прирастает быстрее, в иностранной валюте — сокращается медленнее. Больше всего средств на вклады, выяснили в Нацбанке, приносят женщины в возрасте 26−45 лет.
Количество вкладчиков в Беларуси стало меньше: к 1 октября оно упало на 16,5 тыс. человек — до 1,04 млн. В основном это произошло за счет снижения спроса на вклады в валюте.
Все чаще вклады открывают не в физических отделениях банков, а через интернет: за III квартал такие вклады выросли на 4,8%, с начала года доля таких вкладов увеличилась с 17,2 до 22,2%.
Реже стали досрочно забирать деньги с вкладов: объем таких средств за квартал уменьшился с 204,2 до 161,4 млн рублей. Реже и переоформляют в другую валюту: объем таких вкладов за квартал сократился с 91,8 до 77,4 млн рублей.
Более трети вкладов, срок которых закончился, белорусы продлевают, рассказали в Нацбанке.
В среднем белорусский вкладчик держит в банке 1,2 тыс. рублей — и это на 346 рублей больше, чем было в прошлом квартале, и $8,2 тыс. — это на $246 меньше, чем ранее.
Средняя сумма вклада на одного вкладчика в эквиваленте всех валют тем больше, чем выше их возраст: больше всего денег в банках держат люди старше 46 лет.