Свободные площади на трех вокзалах будут переданы предпринимателям

Железнодорожные вокзалы, как узлы транспортной инфраструктуры, предоставляют уникальные возможности для бизнеса. В последние годы все больше компаний обращают внимание на потенциал аренды площадей на железнодорожных вокзалах, осознавая преимущества такого стратегического размещения.
Эксперты говорят, что вокзалы предоставляют уникальную возможность привлечь внимание большого числа людей. У путешественников, ожидающих свой поезд, зачастую много свободного времени, и они заинтересованы в разнообразных услугах. Это создает благоприятную среду для успешного бизнеса, и аренда площадей может быть ключом к успешному взаимодействию с этой активной аудиторией.
Именно поэтому с ноября этого года свободные площади на трех вышеуказанных вокзалах начнут передавать в аренду предпринимателям, чтобы те могли развивать здесь свой бизнес. Например, на ташкентском вокзале бизнесменам предлагается в аренду четыре тысячи квадратных метров, здесь можно создать офисы, гостиницу, станцию техобслуживания и торговые центры.
Выбранное место можно арендовать через площадку E-auksion.