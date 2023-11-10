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11:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде частями распродают завод «Пивовар»

На торги выставили три арестованных объекта бывшего пивзавода.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде на торгах попытаются продать три объекта бывшего завода «Пивовар». Их общая стоимость была оценена почти в 48,5 миллиона рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал проведения аукционов. Выставленное на продажу имущество является арестованным, торги будут проводиться по извещению судебных приставов.

С молотка уйдут склад, котельная и магазин, цена которых начинается с 14 миллионов 513 тысяч рублей, 28 миллионов 168 тысяч рублей и 5 миллионов 797 тысяч рублей соответственно. Все объекты находятся по адресу улица Рабоче-Крестьянская, 65, а их собственник — ростовский предприниматель Александр Михайлов.

Торги по продаже объектов бывшего пивзавода состоятся 15 декабря.

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