15:55 (мск), источник: МК.RU Челябинск
В Челябинске растет чек на зимнюю резину
На Южном Урале продолжается сезон «переобувки» авто.
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Пока погода радует бесснежьем, у не очень расторопных водителей появилось дополнительное время подготовить машину к зимней дороге. Корреспондент «МК-Челябинск» обзвонил несколько популярных магазинов по продаже шин и узнал, во сколько сейчас обойдется комплект шипованных покрышек.
В первой торговой точке очень учтивый консультант на выбор предложил две марки шипованных покрышек — российскую и импортную — чуть подороже.
Так, комплект финских шипованных покрышек на седан с диаметром шин 14 дюймов обойдется в 22 840 рублей с учетом установки. Из этой суммы стоимость одной шины составляет 5380 рублей и 1320 рублей — работа мастера. Российская марка чуть дешевле — 4120 рублей за колесо. В итоге покупка отечественной резины обойдется в 17,8 тысячи рублей.
Во второй торговой точке продавец настойчиво продвигал шипованные шины итальянской марки турецкого производства. За весь комплект придется отдать 16900 и плюс установка — 1700 рублей.
Консультант третьего автомагазина предложил «легкие и приятные» китайские шины по цене 4200 рублей за колесо. Вместе с установкой новая зимняя резина из Поднебесной выйдет в 18,2 тысячи рублей.
Для тех, кто собирается продолжать ездить на своей старой резине, в челябинских шиномонтажках предлагают услугу по дошиповке.
В одной из шиномонтажек Челябинска нам назвали цену одного шипа — 20 рублей и сообщили, что для шин диаметром в 13 и 14 дюймов нужно примерно 90 металлических вставок на одно колесо.
Таким образом полностью прошиповать комплект шин будет стоить около 7200 рублей. Однако, некоторые автомобилисты считают, что вставленные не промышленным способом «зубья», в зависимости от манеры езды водителя, могут теряться достаточно быстро.
Таким образом, покупать новую «обувь» для своей машины или просто «оживить» старую решать самим автолюбителям из своих возможностей и потребностей.