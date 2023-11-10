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13:27 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Петербургские власти рассказали о ремонте станции метро «Чернышевская»: успеют ли в срок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября, ФедералПресс. В Смольном раскрыли, что сейчас происходит на станции метро «Чернышевская», где продолжается ремонт. Представители власти уточнили, что специалисты уже приступили к одному из основных этапов реконструкции.

«В настоящий момент на “Чернышевской” уже выполнено устройство фундаментов под новые эскалаторы в камере, которая соединяет наклонный ход с центральным залом и платформами», — отметили в пресс-службе Смольного.

Уточняется, что в наклонном ходе завершен комплекс работ по сооружению внутренних бетонных конструкций, уточняет издание «Мойка 78». Есть опоры и направляющие, которые нужны для установки новых эскалаторов.

По проекту вместо трех демонтированных эскалаторов здесь будут размещены четыре узкобалюстрадных эскалатора собственного производства АО «Метрострой Северной Столицы». Станцию должны открыть в мае 2024 года.

Напомним, что станцию метрополитена «Пионерская» открыли в Петербурге после ремонта.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что хотят изменить на станции метро «Чернышевская» в Северной столице, которую сейчас ремонтируют. Главное — увеличится пропускная способность.

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