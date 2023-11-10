Петербургские власти рассказали о ремонте станции метро «Чернышевская»: успеют ли в срок

«В настоящий момент на “Чернышевской” уже выполнено устройство фундаментов под новые эскалаторы в камере, которая соединяет наклонный ход с центральным залом и платформами», — отметили в пресс-службе Смольного.
Уточняется, что в наклонном ходе завершен комплекс работ по сооружению внутренних бетонных конструкций, уточняет издание «Мойка 78». Есть опоры и направляющие, которые нужны для установки новых эскалаторов.
По проекту вместо трех демонтированных эскалаторов здесь будут размещены четыре узкобалюстрадных эскалатора собственного производства АО «Метрострой Северной Столицы». Станцию должны открыть в мае 2024 года.
Напомним, что станцию метрополитена «Пионерская» открыли в Петербурге после ремонта.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что хотят изменить на станции метро «Чернышевская» в Северной столице, которую сейчас ремонтируют. Главное — увеличится пропускная способность.