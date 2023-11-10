12:45 (мск), источник: Комсомольская правда
К 1 декабря в ОЭЗ под Воронежем заработает крупный таможенный терминал
Его площадь будет около 1,8 тысяч квадратных метров.
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К 1 декабря в особой экономической зоне (ОЭЗ) в Новоусманском районе, расположенной совсем недалеко от Воронежа, запустят в строй таможенный терминал площадью около 1,8 тысячи квадратных метров. На него потратят более 366 миллионов рублей. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев в ходе осмотра этого строящегося объекта.
Новый таможенный терминал, как уверяют чиновники, поможет снизить себестоимость товаров и услуг для предприятий в ОЭЗ (главным образом за счет неуплаты НДС при пересечении особой экономической зоны) и упростит логистику.
Губернатор отметил, что 15 резидентов ОЭЗ находятся на разной стадии строительства. На данный момент, по словам Александра Гусева, особая экономическая зона заполнена на 75 процентов. Также губернатор сообщил, что благодаря ОЭЗ удалось привести инвестиции в размере 65 миллиардов рублей.