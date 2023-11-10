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15:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Депутаты рассмотрели программу развития пермских улиц на 20 лет вперед

Второй мост через реку Егошиху, трамвайные пути до микрорайона Садовый, реконструкция улиц Крисанова, Плеханова, Пушкина и Островского — такие планы прозвучали в рамках рабочих встреч по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Перми, рассчитанной до 2043 года. Предыдущая программа действовала до конца 2022 года.

Новая программа предусматривает мероприятия по развитию автомобильной, пешеходной и велосипедной инфраструктуры, по повышению безопасности дорожного движения, восстановлению технического состояния дорог и искусственных сооружений. Будет изменен режим работы светофоров и установки знаков пешеходного перехода, а также комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Депутаты высказали свое мнение о программе, сформулировали ряд предложений. Депутат Эдуард Гараев подчеркнул, что в отдаленных районах много дорог, находящихся в ненормативном состоянии. Депутат Владимир Манин отметил, что при строительстве дорог необходимо обратить внимание на удобство пешеходных переходов. Депутат Эдуард Мирзамухаметов сказал, что в ремонте нуждаются улицы Ольховская и Памирская.

— Депутатский корпус будет тщательно отслеживать все дорожные работы, взаимодействовать с администрацией и краем. Планов достаточно много, главное не ослаблять набранный темп, использовать имеющиеся финансовые возможности для развития транспортной инфраструктуры города. В этом заинтересованы все пермяки, — отметил председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

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