Жители Омска потребовали построить поликлинику вместо многоэтажки на Левобережье

Под записью омичи разместили огромное количество комментариев по поводу застройки в Кузьминках, где вместо поликлиники и спортивного комплекса запланировано строительство высотки.
Отправной точкой обсуждения стал вопрос омички Светланы. По словам женщины, на участке с номером 55:36:110101:31456 должна была появиться детская поликлиника и физкультурно — спортивный комплекс. Однако «Брусника» уже начала разрабатывать его — там должна появиться многоэтажка из жилого комплекса «Кварталы Драверта».
Женщина задала министру вопрос: на какое место в таком случае перенесли поликлинику и спорткомплекс и получится ли выделить место под поликлинику в новом доме. Вопрос поддержало множество пользователей. Горожане жаловались, что поход к врачам в действующей поликлинике «превращается в целый квест». Родителям приходится слишком долго ждать врача на дом, а сами медики из-за непосильной нагрузки сменяются каждые 3−4 месяца.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе омской мэрии.
«Генеральным планом города Омска в микрорайоне “Кузьминки” запланировано размещение детской поликлиники на 300 посещений в смену. Срок реализации генерального плана — до 2040 года», — отметили в пресс-службе, что проблему с нехваткой врачей будут решать целевым набором в ОмГМУ.