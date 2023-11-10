Некачественные ветеринарные препараты обнаружены в Свердловской области

Как сообщила ЕАН пресс-секретарь свердловского Россельхознадзора Наталья Сайфулина, инспекторы выявили несоответствие качества образца лекарственного препарата «Неомаст-Форте» (серия 3, срок годности 06.2025) производства ООО «ВекторЕвро» (г. Москва) установленным требованиям по показателям «внешний вид, цвет» и «подлинность». Второй преперат — «СУБ-ПРО» (серия 150523, срок годности 06.2024) производства ООО «Фирма “БиоХимФарм” (Владимирская область) — не соответствовал установленным требованиям по показателям “концентрация, количество микробных клеток” и “описание (внешней вид, цвет, наличие посторонних смесей, качество упаковки и маркировки)”.
Управление Россельхознадзора по Свердловской области уведомляет об изъятии из гражданского оборота указанных серий лекарственных препаратов с запретом реализации. Производители лекарственных препаратов проинформированы.