15:36 (мск), источник: Комсомольская правда
Заменят мигрантов? В Челябинске запустят первое в стране серийное производство роботов
Челябинский завод роботов изготовит первые 600 роботов для предприятий.
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Челябинская область должна стать лидером по производству роботов для промышленности. Об этом губернатор Алексей Текслер завил на пленарном заседании Русского экономического форума, который проходит в Челябинске. Увеличение производительности глава региона назвал ключевой задачей. Для этого в ближайшее время запустят первый в стране завод роботов.
— В России 8 роботов на 10 тысяч работников, — привел данные Алексей Текслер. — В Китае — 400 роботов, в Южной Корее — более 1000. Наши инженеры разработали роботы в трех типах размеров, они уже были представлены. Сейчас завершаем строительство первого в стране серийного производства, будет отдельное направление подготовки в ЮУрГУ. Роботизация промышленности — важнейшая задача.
Также Алексей Текслер сообщил, что первая партия составит 600 единиц. Необходимость автоматизации производства возникла в первую очередь на оборонных предприятиях.
— Завод будет производить прежде всего для нашего региона, потому что нехватка существенна, сказал губернатор. — Это увеличит производительность и обеспечить рост заработной платы.
Ведущий пленарного заседания, заместитель главы международной общественной организации «Всемирный русский народный собор» Константин Малофеев поинтересовался у губернатора, смогут ли роботы заменить мигрантов.
— На ваш взгляд, в условиях нехватки рабочих рук, потому что некоторые горячие головы говорят, что только мигранты могут заместить, насколько развитие робототехники позволит побороть вот это социальное явление, которое вызывает озабоченность у граждан? — задал вопрос Малофеев. — Насколько роботы могут заменить мигрантов?
— Самое важное, что роботы смогут помочь нам решить все задачи технологического суверенитета, развития новых технологий, — отметил Алексей Текслер.
Завод роботов — проект Челябинского кузнечно-прессового завода. Его возможности обсуждались сегодня в Челябинске на другом событии, форуме «Наставники 2023». Директор по персоналу и социальным вопросам ЧКПЗ Наталья Гречищева рассказала, что сотрудников для нового производства готовят уже сейчас со школы. При предприятии создан молодежный институт робототехники.
— Сейчас наши акционеры строят завод роботов, — сообщила Гречищева. — Раньше на предприятиях России не делали роботов, только учили на них работать. Мы строим завод, где роботы делают роботов. Это нужно иметь квалификацию, чтобы придумать роботов, работать на них, ремонтировать. Начиная от среднеспециального образования и до высшего — нужны все компоненты. В 2024 году мы открываем уникальный факультет и направление в среднем образовании, аналогу которому нет.
Напомним, в эти дни в Челябинске проходит Русский экономический форум, особенность которого — отсутствие иностранных представителей. Для участия приехали помощник Президента Игорь Левитин, полпред на Урале Владимир Якушев, председатель Комитета по экономической политике Госдумы Максим Топилин.
В первый день ключевыми темам стали создание в Челябинске межуниверситетского кампуса мирового уровня, а также взаимодействие с новым ключевым партнером — Ираном.