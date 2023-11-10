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15:08 (мск), источник: ТАСС

В Москве начнут тестировать беспилотную уборочную технику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Беспилотную уборочную технику начнут тестировать в Москве в ноябре текущего года. Об этом сообщил директор департамента транспорта фонда «Сколково» Кирилл Жанайдаров.

Источник: Агентство «Москва»

«Сейчас мы запускаем с правительством Москвы программу по внедрению беспилотной уборочной техники в городе. В ноябре начнем тестировать. Это не домашние пылесосы, а большая полноценная уборочная техника, которая убирает парки и городские улицы», — сказал Жанайдаров, выступая на V международном муниципальном форуме БРИКС+.

По его словам, в «Сколково» разработаны 2,7 тыс. стартапов, в том числе в сфере развития беспилотного транспорта.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова, специалисты комплекса городского хозяйства перевели весь парк столичной коммунальной техники на зимний режим эксплуатации. В общей сложности в уборке города планируется задействовать более 12 тыс. единиц дорожно-уборочной техники и 43 тыс. средств малой механизации.

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