В Москве начнут тестировать беспилотную уборочную технику

«Сейчас мы запускаем с правительством Москвы программу по внедрению беспилотной уборочной техники в городе. В ноябре начнем тестировать. Это не домашние пылесосы, а большая полноценная уборочная техника, которая убирает парки и городские улицы», — сказал Жанайдаров, выступая на V международном муниципальном форуме БРИКС+.
По его словам, в «Сколково» разработаны 2,7 тыс. стартапов, в том числе в сфере развития беспилотного транспорта.
Как сообщал ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова, специалисты комплекса городского хозяйства перевели весь парк столичной коммунальной техники на зимний режим эксплуатации. В общей сложности в уборке города планируется задействовать более 12 тыс. единиц дорожно-уборочной техники и 43 тыс. средств малой механизации.