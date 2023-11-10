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15:22 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Тарифы на электроэнергию в Молдове снизятся: подробности

Бытовые потребители в Молдове будут меньше платить за электроэнергию.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Национальное агентство по регламентированию в энергетике (НАРЭ) приняло решение о снижении тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей в Молдове.

Так, клиенты компании Premier Energy, которая обеспечивает поставки энергоносителя в центральные и южные районы Молдовы, будут платить 2,39 лея/кВтч вместо 2,57 лея/кВтч (компания планировала снизить тариф до 2,41 лея/кВтч).

Клиенты FEE Nord, поставляющей электроэнергию в северные районы республики, будут платить 2,88 лея/кВтч вместо 3,2 лея/кВтч (компания просила понизить тариф до 2,9 лея/кВтч).

Новые тарифы на электроэнергию вступят в силу с момента публикации в «Официальном вестнике».

Предыдущее изменение тарифов на электроэнергию произошло в июле нынешнего года. Тогда тариф для клиентов компании Premier Energy снизили до 2,57 лея/кВтч с 2,99 лея/кВтч, а для FEE Nord — до 3,2 лея/кВтч вместо с 3,58 лея/кВтч.

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