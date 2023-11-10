В Москве выбрали 10 лучших ресторанов 2023 года

Топ-10 лучших ресторанов по версии WHERETOEAT Moscow 2023 выглядит так:
- SAVVA.
- Olluco.
- Loona.
- Folk.
- White Rabbit.
- Sage.
- Maya.
- Jun.
- Onest.
- Probka на Цветном.
В этом году ресторан SAVVA (звезда Michelin 2022) улучшил результат в рейтинге, в прошлом он был на втором месте. «Мы не предпринимали для этого никаких усилий, просто хорошо работали — и все, — объяснил шеф-повар SAVVA Андрей Шмаков “Ведомости. Городу”. — Завтра будет новый рабочий день. Мы поставим награду на полку и снова будем стараться быть лучше. У меня нет суперцелей. Я просто хочу работать в удовольствие, зарабатывать деньги и воспитывать своих коллег, своих “малышей”. У меня один стал шеф-поваром Grace Bistro (Максим Ершов. — Прим. ред.), другой — шефом BURO.TSUM (Егор Макаров. — Прим. ред). И они уже растут сами по себе».
Получая награду — белоснежную тарелку в синем чемодане, Шмаков поблагодарил всю свою команду, включая посудомоек и котломойщиков, хостесс, гардеробщиков: «Это люди, на которых мы молимся, кто делает ресторан успешным, а мы потом стоим на сцене, как сейчас, веселые и улыбаемся».
Ресторан Olluco (произносится как «Оюко») в прошлом году впервые попал в рейтинг WHERETOEAT Moscow — и сразу на четвертую строчку. В 2023 г. Olluco не только занял уже второе место, но и выиграл в номинации «Выбор СМИ».
Ресторан открыт одним из самых титулованных шефов Латинской Америки Вирхилио Мартинесом два года назад. Кухню возглавил аргентинец Никанор Вейра. «Я не знаю, кто голосовал, но нам приятно получить такую оценку от профессионалов, приятно, что московские коллеги приняли нас, иностранцев, с распростертыми объятиями», — признался шеф «Ведомости. Городу». По мнению Вейра, в Москве десятки очень вкусных и красивых ресторанов, единственное, что мешает кухне развиваться, — это климат. «Для нас, шефов, конечно лучше, когда есть сады, фермы и постоянный урожай, здесь с этим проблемы, это постоянный челлендж. Поэтому российские шефы такие креативные, им все время приходится придумывать что-то интересное, независимо от климата и погоды — и это потрясающе», — поделился Никанор Вейра.
Ресторатор Антон Пинский, владелец ресторана Loona, занявшего третью строчку топа, не очень доволен результатами голосования: «Для нас не существует других мест, кроме первого “. В этом году один из самых активных рестораторов столицы открыл 3три заведения — The Greeks, Rocky2, Narnia и вскоре собирается открыть Ava Bistro на Цветном бульваре и греческий ресторан на месте “Академии” на Малой Бронной. Как сообщил Пинский “Ведомости. Городу”, лето и осень 2023 г. стали более удачными для ресторанов, чем прошлые. По его наблюдениям, летнее затишье сейчас закончилось раньше: все подорожало, и люди улетают отдыхать, но на меньшее количество дней, поэтому во второй половине августа спада не было, столичные рестораны уже снова заполнились.
Впервые попал в топ-10 японский ресторан Jun. До того как возглавить открывшийся в декабре 2022 г. ресторан на Б. Никитской, шеф Артемий Лопатин работал под началом всемирно известного Нобу Мацухиса в Лондоне и Токио.
Премию «Лучший шеф» в этом году получили сразу два человека — Виталий Истомин и Артем Лосев (Loona/ Narnia, Ava, Patriki).
Премию «Лучший сомелье» впервые получил Дмитрий Кипелкин из Lucky Group.
«Официант года» — Евгений Чуднов (Loona).
Ресторанная жизнь Москвы регулярно обновляется. По словам организатора премии Ирины Тиусониной, в этом году особенно заметно, как много в индустрии перспективной молодежи. В Европе, например, гастрономия прогрессирует «медленно и печально», в России же все происходит стремительно: «Если открыть всероссийский рейтинг WHERETOEAT десятилетней давности, то сейчас вы половину названий уже не встретите, да нет, даже две трети. Поколения меняются — и это нормальное состояние. Я наконец-то увидела, что в Москве горят глаза, аудитория радостно поздравляет друг друга, и это прекрасно. Москва — гастрономический лидер в нашей стране, и на нее все смотрят».