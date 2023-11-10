17:05 (мск), источник: Татарстан 24
«Символ передает дух идеи»: в Казани выбирают символ города, который поместят на новую купюру
На дискуссию о символике Татарстана собрались эксперты и простые жители в зале национальной библиотеки.
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В Казани состоялась дискуссия о главных символах Татарстана. Поводом стала новая рублевая купюра с изображением столицы республики. На банкноте были изображены музей истории государственности татарского народа, башня Сююмбике и Иннополис, а также никольская башня Нижегородского Кремля. Однако изображение недействующего храма без креста вызвало неоднозначные отзывы. Выбор новой символики оказался непростым заданием. Некоторые считают, что Казань олицетворяет историческую составляющую, в то время как для других важнее духовность.
«Рядом же с башней стоит действующий благовещенский собор, увенчанный крестами. Если бы поместили башню Сююмбике плюс Благовещеский собор, всё было бы замечательно. Этот дизайн приняли бы на ура», — подчеркнул краевед Марк Шишкин.
На дискуссию о символике Татарстана собрались эксперты и простые жители в зале национальной библиотеки. Несмотря на то, что этот вопрос недавно вызывал споры по всей России, на дискуссии присутствовали только единицы.
«Символ — это абстрактная реальность, воплощенная в знаках, которая передает человеку дух, атмосферу идеи», — отметил ректор Российского исламского университета Рафик Мухаметшин.
Главный архитектор Казанского Кремля Рустем Забиров считает, что символом Казани должна стать другая достопримечательность — панорама на кремль. Он считает, что «белокаменный» является главной визитной карточкой республики и его стоит изобразить на купюре.
«Он встречает всех приезжающих. Что с железной дороги перед нами открывается вид на холме, белый кремль. С реки, когда мы подъезжаем нам тоже из далека видно белый кремль, он светится», — поделился главный архитектор музея-заповедника «Казанский кремль» Рустэм Забиров.
Пока не ясно, поможет ли это при работе над второй редакцией дизайна новой тысячной купюры. Представленная ранее версия отправлена на доработку.
Ранее мы писали, что торт «Казань» презентовали среди сладких символов городов и регионов на выставке «Россия». В создании торта использовались чак-чак, чернослив, корт и ореховые коржи.