Беларусь вошла в топ-3 экспортеров бэушных авто в Россию

Доля республики составляет 11,3%. Лидером выступает Япония, откуда для российского рынка поставляется 54% «бэушек». На втором месте — Армения (14,3%). Также в РФ подержанные авто ввозятся из Южной Кореи, Кыргызстана, Германии и других стран. Самые популярные марки — Toyota (с долей 27,4%), Honda (16%), Kia (7%), BMW (6,5%), Nissan (6,3%) и Hyundai (5%).
Что касается экспорта новых машин в Россию, то здесь Беларусь на четвертом месте, на ее долю приходится 2,5% от всех поставок. В основном это автомобили Geely отечественной сборки.
Основным поставщиком безоговорочно является Китай (80%) с такими брендами, как Chery, Geely, EXEED, OMODA, Changan. Также в РФ поступают автомобили из Казахстана (7,5%), Кыргызстана (5,8%), Армении (1,6%) и ОАЭ (1%).
В целом за январь-октябрь в Россию было ввезено почти 890 тысяч легковых автомобилей — в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более 60% из этого числа приходится на новые авто (порядка 550 тысяч единиц).
По оценке специалистов, всего в 2023 году в Россию будет ввезено свыше 1 млн новых и подержанных легковых машин, что станет абсолютным рекордом за долгие годы. Однако уже в 2024-м в связи с существенным ростом утильсбора и увеличением объемов внутреннего производства, автомобильный импорт в соседней стране должен немного сократиться.