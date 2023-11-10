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10 ноября, новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Россия готова приравнять туры в Беларусь к внутреннему туризму

МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Россия может приравнять туры в Беларусь к внутреннему туризму, сообщил в пятницу руководитель Министерства экономического развития РФ Максим Решетников.

Источник: Sputnik.by

«Растет турпоток. Мы готовы, скажем так, по факту приравнять туризм в Беларусь к внутреннему туризму — и по условиям налогообложения, и по требованиям к туроператорам», — сказал он журналистам после совместного заседания коллегий профильных экономических ведомств в Бресте.

По его словам, уже готовятся соответствующие предложения, которые пока оформлены в виде инициатив.

Решетников подчеркнул, что в связи с этим Беларуси и России нужно и далее развивать транспортное сообщение, вместе выстраивать маркетинговую стратегию, рассказывать людям о туристических возможностях, которые есть в двух государствах.

На заседании также отмечалось, что за шесть месяцев турпоток между Беларусью и Россией увеличился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. При этом РФ посетили около 73 тысячи белорусов, а Беларусь — приблизительно 419 тысяч россиян.

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