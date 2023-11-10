Россия готова приравнять туры в Беларусь к внутреннему туризму

«Растет турпоток. Мы готовы, скажем так, по факту приравнять туризм в Беларусь к внутреннему туризму — и по условиям налогообложения, и по требованиям к туроператорам», — сказал он журналистам после совместного заседания коллегий профильных экономических ведомств в Бресте.
По его словам, уже готовятся соответствующие предложения, которые пока оформлены в виде инициатив.
Решетников подчеркнул, что в связи с этим Беларуси и России нужно и далее развивать транспортное сообщение, вместе выстраивать маркетинговую стратегию, рассказывать людям о туристических возможностях, которые есть в двух государствах.
На заседании также отмечалось, что за шесть месяцев турпоток между Беларусью и Россией увеличился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. При этом РФ посетили около 73 тысячи белорусов, а Беларусь — приблизительно 419 тысяч россиян.