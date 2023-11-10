«Молдовагаз» обратится в НАРЭ и Совет по конкуренции: подробности

«В связи с последними заявлениями представителей частных компаний-поставщиков природного газа, АО “Молдовагаз” обратится в Национальное агентство по регулированию в энергетике и Совет по конкуренции Республики Молдова с просьбой расследовать указанные действия на предмет манипулирования рынком природного газа», — отметил Чебан.
Ранее в пятницу директор Nordgaz Furnizare Александр Гросу заявил, что компания намерена поставлять газ по льготной цене не только на юг Молдовы, но и по всей стране.
По его словам, на данный момент подписан один договор с оператором распределительных сетей, но в ближайшие дни готовятся еще несколько контрактов. Гросу отметил, что помимо контракта с турецкими партнерами заключили еще три предварительных договора с европейскими трейдерами.
Кроме того, Гросу заявил, что NordGaz Furnizare подпишет контракт с «Укртрансгазом» по хранению газа на Украине.
В четверг, 2 ноября, министр энергетики Виктор Парликов на брифинге объявил, что контракт на поставку газа для потребителей в Гагаузии, обнародованный накануне главой автономии Евгенией Гуцул, является фальшивкой.
Ранее в этот же день молдавская компания Nordgaz furnizare распространила пресс-релиз, в котором подтвердила факт подписания с турецкой фирмой Zen solar enerji̇ sanayi ti̇caret LLC контракта на поставки газа для потребителей в Гагаузской автономии.