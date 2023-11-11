10:04 (мск), источник: Комсомольская правда
Горючее на волгоградских АЗС перестало дорожать
Дизельное топливо и бензин АИ-92 подешевели в Волгоградской области.
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За неделю на АЗС Волгограда и области немного подешевели два вида автомобильного топлива. Снизилась стоимость дизеля и бензина марки АИ-92, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата по итогам мониторинга цен с 31 октября по 7 ноября.
Дизельное топливо за неделю подешевело на 14 копеек, в среднем литр горючего стоит 60,82 рубля. Бензин АИ-92 стал выгоднее на 15 копеек, водителям литр в среднем обходится в 50,77 рубля.
Бензин марок АИ-95 и АИ-98 за неделю в цене не изменился, стоимость составляет соответственно 56,82 и 65,89 рубля за литр.