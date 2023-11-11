Главное
Палестино-израильский конфликт
10:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Горючее на волгоградских АЗС перестало дорожать

Дизельное топливо и бензин АИ-92 подешевели в Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

За неделю на АЗС Волгограда и области немного подешевели два вида автомобильного топлива. Снизилась стоимость дизеля и бензина марки АИ-92, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата по итогам мониторинга цен с 31 октября по 7 ноября.

Дизельное топливо за неделю подешевело на 14 копеек, в среднем литр горючего стоит 60,82 рубля. Бензин АИ-92 стал выгоднее на 15 копеек, водителям литр в среднем обходится в 50,77 рубля.

Бензин марок АИ-95 и АИ-98 за неделю в цене не изменился, стоимость составляет соответственно 56,82 и 65,89 рубля за литр.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кибербуллинг: как выяснить, что ребенка травят в сети, и помочь ему
Военная спецоперация на Украине 11 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
топливо