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10:09 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz

В Ташкенте появится новый район

Соответствующее постановление вынесено на общественное обсуждение с 10 по 25 ноября.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. В Ташкенте планируют создать новый 13 район.

Постановление Законодательной палаты Олий Мажлиса об изменении границ Юкоричирчикского и Уртачирчикского районов Ташкентской области, города Ташкента, а также создании в составе Ташкента района — Новый Ташкент вынесено на обсуждение.

Новый район построят на территории около 20 тыс. га (из них около 13 тыс. га — земли сельскохозяйственного назначения), переданных из Юкоричирчикского и Уртачирчикского районов Ташобласти в состав столицы.

Обсуждение продлится до 25 ноября.

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