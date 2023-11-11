10:09 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
В Ташкенте появится новый район
Соответствующее постановление вынесено на общественное обсуждение с 10 по 25 ноября.
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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. В Ташкенте планируют создать новый 13 район.
Постановление Законодательной палаты Олий Мажлиса об изменении границ Юкоричирчикского и Уртачирчикского районов Ташкентской области, города Ташкента, а также создании в составе Ташкента района — Новый Ташкент вынесено на обсуждение.
Новый район построят на территории около 20 тыс. га (из них около 13 тыс. га — земли сельскохозяйственного назначения), переданных из Юкоричирчикского и Уртачирчикского районов Ташобласти в состав столицы.
Обсуждение продлится до 25 ноября.