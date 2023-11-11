10:49 (мск), источник: Комсомольская правда
В Ростовской области для строительства жилья нашли четыре тысячи гектаров земли
Для жилищного строительства в Ростовской области нашли 789 участков.
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В Ростовской области под строительство жилья нашли более четырех тысяч гектаров земель. Сделали это в рамках проекта «Земля под стройки», сообщили в донском управлении Росреестра.
— По состоянию на 1 ноября в Ростовской области 789 земельных участков и территорий общей площадью 4004,37 га включены в перечень перспективных под строительство жилья, — отметили в ведомстве.
При этом всего в России нашли более 67,8 тысяч земельных участков и территорий общей площадью свыше 131,6 тысяч гектаров, где можно строить жилье.
Напомним, что за девять месяцев 2023 года в Ростове сократились темпы строительства жилья, если сравнивать с тем же периодом прошлого года. Так, всего было построено более тринадцати тысяч квартир общей площадью 770,6 тысяч кв метров. Годом ранее было возведено 861,1 тысяч кв метров.