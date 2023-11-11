Главное
Палестино-израильский конфликт
10:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростовской области для строительства жилья нашли четыре тысячи гектаров земли

Для жилищного строительства в Ростовской области нашли 789 участков.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области под строительство жилья нашли более четырех тысяч гектаров земель. Сделали это в рамках проекта «Земля под стройки», сообщили в донском управлении Росреестра.

— По состоянию на 1 ноября в Ростовской области 789 земельных участков и территорий общей площадью 4004,37 га включены в перечень перспективных под строительство жилья, — отметили в ведомстве.

При этом всего в России нашли более 67,8 тысяч земельных участков и территорий общей площадью свыше 131,6 тысяч гектаров, где можно строить жилье.

Напомним, что за девять месяцев 2023 года в Ростове сократились темпы строительства жилья, если сравнивать с тем же периодом прошлого года. Так, всего было построено более тринадцати тысяч квартир общей площадью 770,6 тысяч кв метров. Годом ранее было возведено 861,1 тысяч кв метров.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кибербуллинг: как выяснить, что ребенка травят в сети, и помочь ему
Военная спецоперация на Украине 11 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
строительство