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11:42 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

МАРТ проинформировал, как менялись цены на овощи в Беларуси

По информации профильного ведомства, некоторые овощи даже подешевели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 ноя — Sputnik. В сентябре стоимость таких овощей, как томаты, огурцы и перцы в розничной торговле сложилась на нормальном для этого месяца уровне, сообщили в официальном Telegram-канале министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ).

«Овощи — сезонные товары. Летом, когда сельскохозяйственные организации активно выращивают и собирают урожай открытого грунта, наш рынок перенасыщен овощами, и цены традиционно снижаются», — говорится в сообщении.

В профильном ведомстве отметили, что с наступлением холодов приходится использовать иные технологии выращивания — в теплицах. Помимо этого, на рынок Беларуси начинают поступают привозные овощи. Все это требует допзатрат, что в итоге сказывается на ценах на сезонные овощи, добавили в МАРТ.

Вместе с тем, по информации пресс-службы министерства, в сентябре стоимость томатов, огурцов и перцев в розничной торговле в целом сложилась на нормальном для этого месяца уровне.

В честности, помидоры по сравнению с сентябрем прошлого года подорожали всего на 3,1%, а огурцы и перцы и вовсе подешевели — на 9,3% и 19,5% (в годовом выражении) соответственно.

«Некоторое увеличение цен на помидоры и огурцы потребитель может почувствовать, если сравнить их с летним периодом. Но так происходит каждый год, это ожидаемый сезонный рост», — объяснили изменения цен в МАРТ.

Вместе с тем, как подчеркнули в министерстве, они уделяют особое внимание вопросам ценообразования в межсезонный период.

Белорусских огурцов будет достаточно

Ранее начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Наталья Мельникова заявила, что белорусский сектор сможет закрыть потребность внутреннего рынка в огурцах.

По ее информации, уже началась работа с торговыми сетями по заключению договоров на поставку белорусских огурцов в межсезонный период.

В ноябре 2023 года — феврале 2024 года планируется произвести 9,9 тысяч тонн огурцов при месячной потребности страны примерно 2,2 тысяч тонн.

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