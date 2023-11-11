14:08 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Новый газопровод от Актюбинской области до Костаная построят в Казахстане
Сейчас в Костанайской области лишь 28% сельских населенных пунктов обеспечено центральным газоснабжением.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
АЛМАТЫ, 11 ноя — Sputnik. Новый газопровод построят от Актюбинской области до города Костанай, сообщил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.
Глава региона рассказал о проекте во время рабочей поездки первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра в область, сообщает пресс-служба премьера.
По словам акима, реализация масштабного проекта позволит газифицировать как населенные пункты, так и крупные инвестиционные проекты, требующие большого объема топлива.
«Большие объемы газа потребуются для реализации проекта по производству горячебрикетированного железа — сырья для сталелитейной промышленности. Между тем, обладая необходимой сырьевой базой и квалифицированными кадрами, нужно стремиться наладить производство более высоких переделов — конечной продукции, соответствующей международным стандартам качества и экологии», — сказал Роман Скляр.
Скляр добавил, что акимату следует провести работу с инвесторами по синхронизации реализации их проектов с учетом обеспечения региона в перспективе дополнительными объемами газа.
В сообщении отмечается, что в Костанайской области лишь 28% сельских населенных пунктов обеспечено центральным газоснабжением. Поэтому данный проект является весьма значимым для жителей региона.
Поручение по строительству магистрального газопровода от Актюбинской области до Костаная дал Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Костанайскую область. Министерство энергетики совместно с АО «НК “QazagGaz” незамедлительно приступило к разработке ТЭО. В настоящее время работа ведется полным ходом.
В акимате области отмечают, что проект позволит выполнить «закольцовку» с существующей газотранспортной сетью республики и обеспечит растущие потребности региона в природном газе, в том числе для развития конкурентоспособного производства.