14:07 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Минздрав Беларуси поднял цену на лекарство от аллергии на 26%
В Беларуси цена на популярное лекарство выросла сразу на 26%
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Министерство здравоохранения Беларуси повысило цену на популярное у белорусов лекарство. Новую информацию о ценах на лекарства опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Согласно постановлению Минздрава (№ 168 от 1 ноября 2023-го), увеличивается цена на распространенное лекарство от аллергии. Так, с 11 ноября в белорусских аптеках таблетки (в дозировке 10 миллиграммов) от компании «Фармлэнд» будут продавать дороже на 26% с лишним.
Упаковка с бластерами 10×1 подорожала на 52 копейки до 2,49 белорусского рубля. За таблетки 10×2 придется заплатить уже на 80 копеек больше, их цена выросла до 3,99 белрубля, и еще один формат — 10×3 повысил ценник на 89,5 копейки, до 5,68 белрубля.
В документе указано, что повышение цен согласовано с Министерством антимонопольного регулирования и торговли.