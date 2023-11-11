14:56 (мск), источник: АиФ Кубань
Стали известны гонорары сочинцев Григория Лепса и Стаса Михайлова
Оба исполнителя находятся в так называемом «тяжелом эшелоне» с высокими гонорарами.
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Стали известны гонорары сочинцев Григория Лепса и Стаса Михайлова.
Как выяснил «МК», оба исполнителя находятся в так называемом «тяжелом эшелоне» с высокими гонорарами. Так, Стас Михайлов готов выступить за 5 миллионов рублей. Столько же «стоит» и императрица российской эстрады Ирина Аллегрова. А вот натуральный блондин Николай Басков обойдется на 2 миллиона дороже.
Пресловутую «рюмку водки» в исполнении другого уроженца Сочи Григория Лепса можно услышать, заплатив не менее 100 тысяч евро. Следует учесть, что это ценник за работу не только самого певца, но и его команды из 11 человек. Дороже — только Сергей Шнуров, чьи тарифы стартуют от планки 130 тысяч евро. Он работает с командой из 18 человек.
Примечательно, что король нашей эстрады Филипп Киркоров выступить готов, а вот ценника на него нет. В агентствах он с оговоркой «по договоренности».
Кстати, Григорий Лепс на песне «Рюмка водки» заработал 50 миллионов. Певец признался, что он купил известный хит примерно за 300 долларов. При этом в том, что именно эта песня станет популярной, Лепс был уверен сразу.