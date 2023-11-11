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15:32 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz

Предельный размер микрозаймов в Узбекистане увеличили до 100 млн сумов

Это предусматривает постановление президента «О дополнительных мерах по повышению роли и доли микрофинансовых услуг в развитии предпринимательской деятельности».

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Предельный размер микрозаймов в Узбекистане повышается с 50 млн до 100 млн сумов, сообщает Минюст.

Согласно принятому постановлению, будет реализована Программа повышения доступности микрофинансовых услуг в 2024—2026 годах, направленная на достижение следующих показателей:

  • увеличение объема рынка микрофинансирования не менее чем в 5 раз;
  • охват микрофинансовыми услугами свыше 1 миллиона субъектов предпринимательства;
  • увеличение в 2 раза размера привлекаемых средств физических лиц в ресурсной базе микрофинансовых организаций;
  • оказание содействия в самозанятости и развитии своего бизнеса около 500 тысячам граждан, не имеющих официального дохода, посредством предоставления микрофинансовых услуг.

С 1 января 2024 года:

  • предельный размер микрозаймов повышается с 50 млн сумов до 100 млн сумов;
  • небанковские кредитные организации образуются в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью;
  • микрофинансовым организациям разрешается привлекать заемные средства от нерезидентов и оказывать финансовые услуги юридическим лицам в иностранной валюте;
  • разрешается привлекать заемные средства от участников (акционеров) — физических лиц, не превышающие двукратного размера суммы вклада, внесенной в уставный фонд (уставный капитал), или номинальной стоимости акций, находящихся у них в собственности;
  • микрофинансовые организации имеют право на осуществление деятельности платежной организации после получения соответствующей лицензии;
  • требование получения предварительного разрешения Центрального банка для приобретения физическими и юридическими лицами доли в уставном капитале небанковской кредитной организации смягчается путем увеличения установленной законодательством 10-процентной доли на 20%.

При этом, если размер приобретаемой доли составляет от 10 до 20%, внедряется порядок уведомления Центрального банка:

при привлечении микрофинансовыми организациями кредитных ресурсов коммерческих банков либо получении субъектами предпринимательства микрокредитов в микрофинансовых организациях создается возможность предоставления поручительств АО «Компания по развитию предпринимательства»;

коммерческим банкам при выделении кредитов микрофинансовым организациям предоставляется право на принятие в залог права этих организаций на истребование по оказанным ими микрофинансовым услугам.

До 1 января 2024 года разработают нормативно-правовая база оказания услуг исламского финансирования микрофинансовыми организациями.

До 1 апреля 2024 года создадут новую микрофинансовую организацию, специализирующуюся на сфере микрофинансовых услуг.

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