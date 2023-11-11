Предельный размер микрозаймов в Узбекистане увеличили до 100 млн сумов

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Предельный размер микрозаймов в Узбекистане повышается с 50 млн до 100 млн сумов, сообщает Минюст.
Согласно принятому постановлению, будет реализована Программа повышения доступности микрофинансовых услуг в 2024—2026 годах, направленная на достижение следующих показателей:
При этом, если размер приобретаемой доли составляет от 10 до 20%, внедряется порядок уведомления Центрального банка:
при привлечении микрофинансовыми организациями кредитных ресурсов коммерческих банков либо получении субъектами предпринимательства микрокредитов в микрофинансовых организациях создается возможность предоставления поручительств АО «Компания по развитию предпринимательства»;
коммерческим банкам при выделении кредитов микрофинансовым организациям предоставляется право на принятие в залог права этих организаций на истребование по оказанным ими микрофинансовым услугам.
До 1 января 2024 года разработают нормативно-правовая база оказания услуг исламского финансирования микрофинансовыми организациями.
До 1 апреля 2024 года создадут новую микрофинансовую организацию, специализирующуюся на сфере микрофинансовых услуг.