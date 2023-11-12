09:32 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Нацбанк Беларуси установил курс доллара и евро на воскресенье 12 ноября 2023
Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 12 ноября 2023, воскресенье.
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Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 12 ноября 2023, воскресенье, наступившее вслед за рабочей субботой.
Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на воскресенье, 12 ноября, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,1764 рубля, 1 евро — 3,3911 BYN, 100 российских рублей — 3,4522 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на рабочую субботу, 11 ноября, были аналогичными. А вот в пятницу, 10 ноября, курсы выглядели следующим образом: 1 доллар США равен 3,1697 рубля, 1 евро — 3,3902 BYN, 100 российских рублей — 3,4525 белорусского рубля.