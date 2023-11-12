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11:42 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске у метромоста построят новую развязку

Будущая дорога появится в 2025 году. Она соединит ул. Красный Путь с ул. Добровольского и Орджоникидзе.

Источник: Аргументы и факты

В администрации Омска подготовили концепцию развязки, которая соединит ул. Красный Путь с ул. Добровольского и Орджоникидзе.

Предполагается, что длина развязки составит 400 метров, ширина каждой полосы около 3,7 м. Строительные дорожные работы предусматривают также обустройство ливневой канализации, установку тротуаров и озеленение.

Объект оценивают в 124 млн руб. Но появится дорога не раньше 2025 года. Срок на подготовку проекта определён в 8 месяцев, само строительство займёт около года.

Концепции предстоит пройти обсуждение в Горсовете на ближайшем заседании архитектурного комитета.

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