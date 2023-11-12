11:42 (мск), источник: АиФ Омск
В Омске у метромоста построят новую развязку
Будущая дорога появится в 2025 году. Она соединит ул. Красный Путь с ул. Добровольского и Орджоникидзе.
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В администрации Омска подготовили концепцию развязки, которая соединит ул. Красный Путь с ул. Добровольского и Орджоникидзе.
Предполагается, что длина развязки составит 400 метров, ширина каждой полосы около 3,7 м. Строительные дорожные работы предусматривают также обустройство ливневой канализации, установку тротуаров и озеленение.
Объект оценивают в 124 млн руб. Но появится дорога не раньше 2025 года. Срок на подготовку проекта определён в 8 месяцев, само строительство займёт около года.
Концепции предстоит пройти обсуждение в Горсовете на ближайшем заседании архитектурного комитета.