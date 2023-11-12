09:10 (мск), источник: MOS.Ru
Программа реновации: в районе Южное Тушино построят дом на 330 квартир
Для жильцов оборудуют подземный паркинг на 56 машино-мест.
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В районе Южное Тушино на северо-западе Москвы построят жилой дом по программе реновации. Двухсекционное здание переменной этажности возведут по адресу: Окружная улица, земельный участок 2а. Разрешение на строительство выдал Комитет государственного строительного надзора города Москвы.
«Новостройка общей площадью 32,5 тысячи квадратных метров будет состоять из двух корпусов, объединенных подземным паркингом на 56 машино-мест. В ней запроектировано 330 квартир. Все жилые помещения сдадут с полной отделкой в соответствии со стандартами реновации, утвержденными постановлением Правительства Москвы», — рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.
В доме будет 118 однокомнатных, 166 двухкомнатных и 46 трехкомнатных квартир. Шесть из них приспособят для маломобильных жильцов.
На первых этажах оборудуют вестибюли, лифтовые холлы, комнаты для консьержа и колясочные. Здесь также могут открыть коммерческие объекты.
Для внешней отделки корпусов используют систему вентилируемого фасада с облицовкой керамогранитными панелями. Для наружных блоков кондиционеров установят специальные корзины, а подъезды оформят витражным остеклением.
Во дворе сделают проезды и тротуары, обустроят детскую и спортивную площадки, зоны отдыха. На придомовой территории высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.
Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах по программе реновации. После подачи застройщиком извещения о начале работ инспекторы ведомства составят программу проверок объекта на Окружной улице.
«Контрольно-надзорные мероприятия будут проводиться на протяжении всех этапов строительства. К ним привлекут специалистов подведомственного Центра экспертиз с целью выполнения комплекса лабораторно-инструментальных исследований для оценки соответствия возводимых конструкций и применяемых материалов требованиям проектной документации», — добавил Игорь Войстратенко.
Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов квадратных метров до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. В прошлом году в городе возвели около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.
Программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает почти миллион москвичей.
Стартовые площадки для строительства подобраны во всех округах города максимально близко к домам, включенным в программу.