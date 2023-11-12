10:13 (мск), источник: MOS.Ru
Сергей Собянин: Годовой план по строительству дорог в Москве выполнили досрочно
С начала 2023 года построили 110 километров дорог и 65 искусственных сооружений.
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Годовой план по строительству дорог в Москве выполнен досрочно. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
«С начала 2023-го построили 110 километров дорог и 65 искусственных сооружений: тоннелей, путепроводов, эстакад и мостов», — написал Мэр Москвы.
Так, в городе завершили строительство Московского скоростного диаметра, открыли движение по проспекту Багратиона и трассе, связывающей Варшавское и Калужское шоссе. Кроме того, реконструировали развязку на пересечении МКАД и Липецкой улицы.
В ближайшие три года планируется построить еще 265 километров дорог.