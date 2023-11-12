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13:07 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Если бы зарплаты росли так же, как тарифы на коммуналку: В Молдове стоимость отопления всего за год выросла более чем в 2,2 раза

За указанный период снизились только тарифы на электричество.

Источник: Комсомольская правда

Тарифы на природный газ для бытовых потребителей Молдовы в январе-октябре 2023 г. выросли в среднем на 21,03%. Это следует из новых данных по инфляции, которые представило Национальное бюро статистики.

Тарифы на централизованное отопление в октябре 2023 г., в сравнении с декабрем 2022 г. повысились на 122,37%, а по сравнению с октябрём прошлого года — увеличились на 53,73%.

В целом тарифы на услуги ЖКХ в октябре 2023 г., в сравнении с декабрем 2022 г. повысились на 11,14%, а по сравнению с октябрём прошлого года они выросли на 15,84%.

Тарифы на воду и услуги канализации за указанные периоды повысились на 21,1% в обоих случаях. Тарифы на пассажирские перевозки в октябре 2023 г., в сравнении с декабрем 2022 г., выросли на 19,37%, а по сравнению с октябрем 2022 г. увеличились на 23,96%. Услуги общественного питания подорожали на 5,03% и на 8,24%, соответственно, пишет InfoMarket.

За указанный период снизились только тарифы на электричество.

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