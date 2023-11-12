15:04 (мск), источник: Время
Нижегородским учителям поднимут зарплату в 2024 году
В октябре их зарплаты уже были проиндексированы.
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Нижегородским учителям поднимут зарплату в 2024 году. Об этом рассказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях.
Один из вопросов, которые задавали министру нижегородцы, касался повышения зарплаты учителям. Михаил Пучков ответил, что в проекте бюджета Нижегородской области на 2024 год уже заложены средства на увеличение зарплат учителям. Ожидается, что зарплаты педагогов повысятся на 13,2%.
Кроме этого, с октября этого года оклады педагогов в регионе уже проиндексировали на 6,5%.
Ранее сообщалось, что 54,2 тысячи рублей составит средняя зарплата нижегородцев по итогам года.