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15:04 (мск), источник: Время

Нижегородским учителям поднимут зарплату в 2024 году

В октябре их зарплаты уже были проиндексированы.

Источник: Время

Нижегородским учителям поднимут зарплату в 2024 году. Об этом рассказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях.

Один из вопросов, которые задавали министру нижегородцы, касался повышения зарплаты учителям. Михаил Пучков ответил, что в проекте бюджета Нижегородской области на 2024 год уже заложены средства на увеличение зарплат учителям. Ожидается, что зарплаты педагогов повысятся на 13,2%.

Кроме этого, с октября этого года оклады педагогов в регионе уже проиндексировали на 6,5%.

Ранее сообщалось, что 54,2 тысячи рублей составит средняя зарплата нижегородцев по итогам года.

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