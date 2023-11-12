17:08 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Компания-владелец авторынка в Малиновке ликвидирована в Беларуси
В Беларуси ликвидирована компания, владевшая авторынком в Малиновке.
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Экономический суд Минской области 2 ноября 2023 вынес определение о завершении ликвидационного производства в отношении ЗАО «Торговый Мир — “Кольцо”.
Об этом решении сообщили в Едином государственном реестре сведений о банкротстве.