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17:08 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Компания-владелец авторынка в Малиновке ликвидирована в Беларуси

В Беларуси ликвидирована компания, владевшая авторынком в Малиновке.

Источник: Комсомольская правда

Экономический суд Минской области 2 ноября 2023 вынес определение о завершении ликвидационного производства в отношении ЗАО «Торговый Мир — “Кольцо”.

Об этом решении сообщили в Едином государственном реестре сведений о банкротстве.

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