17:34 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс
Названо количество белорусов, которым придется платить налог на сверхдоходы
Одна из будущих новаций Налогового кодекса — «меры, направленные на изъятие сверхдоходов у граждан и организаций».
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Об этом напомнила в интервью «Народнай газеце» член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Светлана Бартош.
«Предусмотрено увеличение ставки налога на прибыль, превышающую 25 миллионов рублей в год, до 25%. По предварительным прогнозам, такое увеличение коснется только 155 организаций из примерно 38 тысяч плательщиков», — рассказала депутат.
«Планируется установление ставки подоходного налога в размере 25% в отношении части доходов физлиц свыше 200 тысяч рублей в год. Если говорить о тех, на кого направлена эта норма, то, по нашим оценкам, это около 2 тысяч человек», — добавила она.
Она отметила, что, «например, доля зарабатывающих больше 10 тысяч рублей в месяц составляет у нас 0,3% от общего количества граждан».
Как писал Smartpress.by, ранее Палата представителей Национального собрания приняла в первом чтении законопроект о поправках в Налоговый кодекс. Законопроект предусматривает более десятка кардинальных изменений в кодекс, включая введение так называемых «налога на роскошь» и «налога на сверхприбыль».