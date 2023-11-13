06:06 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«Масштабы огромные»: новая глобальная стройка объявлена в Приморье
Стоимость работ составит 300 миллиардов рублей.
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В Приморье объявлено о продолжении строительства новой дороги Владивосток — Находка — порт Восточный, которое началось в 2009 году. Это следует из недавно опубликованных поручений президента РФ Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «newsvlru» (18+).
Согласно документу, новый этап строительства запланирован на 2025−2030 годы. По информации Счетной палаты, стоимость работ составит 300 миллиардов рублей.
Около 100 километров дороги будут разделены на шесть участков примерно по 20 километров каждый.
Напомним, в настоящее время продолжается реализация строительства трассы с 18 по 40 километры. В 2023 году был сдан в эксплуатацию отрезок до Шкотово.