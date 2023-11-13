03:19 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Металлургический завод в Приморье начнет работать уже в этом десятилетии
Предприятие разместится в бухте Суходол под Большим Камнем.
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Приморский металлургический завод (ПМЗ) в бухте Суходол, который будет обеспечивать продукцией в первую очередь судостроительную верфь «Звезда», будет введен в эксплуатацию до 2030 года, сообщает ИА PrimaMedia. В настоящее время на Дальнем Востоке крупное металлургическое производство есть только в Хабаровском крае — комбинат «Амурсталь», работающий на металлоломе.
Сейчас наша задача — обеспечить его инфраструктурой: это дороги, инженерия, которая сейчас работает. <…> Работы ведутся на площадке. Надеюсь, что до 2030 года он будет запущен«, — сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в рамках форума-выставки “Россия” (16+) в Москве на ВДНХ.
НК «Роснефть» приступила к реализации проекта по строительству Приморского металлургического завода в конце 2021 года. Проект реализуется в рамках поручения президента РФ Владимира Путина по обеспечению судоверфи «Звезда» в Большом Камне крупноформатным стальным листом.
Сообщалось, что производительность предприятия составит около 1,5 млн тонн в год, на нем будут созданы сталепрокатное и трубопрокатное производство (трубный стан). Основной продукцией завода будет стальной, в том числе крупноформатный, листовой прокат (до 4,2 метра шириной и до 24 метров длиной), а также трубы большого диаметра для магистральных нефте— и газопроводов.