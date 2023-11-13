05:39 (мск), источник: Известия
В России готовятся ввести обязательную маркировку консервов
Власти готовятся ввести маркировку консервов, чтобы избавиться от фальсификата, который выявляется тоннами, выяснили «Известия». С 1 декабря 2023 года планируется запустить эксперимент по ее внедрению, а с 1 сентября 2024-го она станет обязательной для всего бизнеса. Это следует из протокола совещания у вице-премьера кабмина Дмитрия Григоренко от 18 октября. Документ есть в распоряжении «Известий». Участниками обсуждения вопроса стали глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, его заместитель Марина Афонина, а также представители аппарата правительства.