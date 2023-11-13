В Узбекистане продолжают резко падать цены на мандарины

С 20 октября по 10 ноября средняя оптовая цена на мандарины в Узбекистане снизилась с 29 000 до 20 000 сум/кг (с $2,37 до $1,63), то есть на 45% за три недели.
По состоянию на 10 ноября 2023 года средняя оптовая цена на мандарин была на 35% ниже, чем в прошлом году и почти на уровне, зафиксированном на аналогичную дату 2021 года.
Исходя из динамики цен на мандарин в Узбекистане прошлых лет, аналитики ожидают дальнейшего снижения цен на эту продукцию как минимум до конца текущего года.
В 2022 году Узбекистан импортировал 63,6 тонны мандаринов, что в 1,8 раза больше, чем в 2021 году и в 2,8 раза больше показателя за 2020 год. Основными поставщиками мандаринов на узбекский рынок в прошлом году были Пакистан (свыше 80,3% от общего объема импорта), Китай (9,1%) и Турция (6,8%), суммарная доля этих стран составила свыше 96% общего объема импорта этой продукции в Узбекистан.