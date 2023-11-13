07:35 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
В ряде локаций Ташкента временно отключат электроснабжение
Некоторые махалли столицы в понедельник временно останутся без электричества.
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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Сегодня подача электроэнергии будет временно отключена по некоторым адресам Бектемирского и Чиланзарского районов Ташкента. Об этом сообщает Ташкентский городской филиал «Региональные электрические сети».
В целях тщательной подготовки к осенне-зимнему сезону в некоторых локациях столицы временно отключат электроснабжение:
Ремонтные работы могут быть завершены раньше запланированного срока.