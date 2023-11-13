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08:17 (мск), источник: МК.RU Красноярск

Wildberries полгода пытался списать с красноярки почти 5 тысяч за оплаченный заказ

Об инциденте рассказали в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.

Источник: Freepik

Жительница Красноярска обратилась в Роспотребнадзор с жалобой на известный маркетплейс. Ранее женщина приобрела там куклу за 4 857 рублей. Она забрала товар на пункте выдачи, с ее карты списали стоимость покупки, но на сайте статус заказа остался таким — «Заказ получен и ожидает оплаты».

Красноярка несколько месяцев просила поддержку устранить ошибку, но те лишь «кормили обещаниями». Из-за этого женщина не могла пользоваться сайтом, так как происходили автоматические попытки повторного снятия средств.

Тогда было принято решение пойти в Роспотребнадзор. Ведомство подало в суд на маркетплейс и взыскало с него 4 500 рублей.

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