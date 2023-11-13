07:21 (мск), источник: Комсомольская правда
Аэропорт Хабаровск зафиксировал двухмиллионного пассажира впервые после пандемии
Михаил Агафонов получил фирменные подарки и сертификат.
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Ранним утром 13 ноября при регистрации на рейс Хабаровск — Новосибирск был установлен новый рекорд для международного аэропорта Хабаровск. Первые два миллиона пассажиров были зарегистрированы в 2019 году, до введения ограничений, вызванных пандемией COVID-19. Четыре года спустя пассажиропоток аэропорта Хабаровск не только вернулся к допандемийному уровню, но и превысил его. Например, в 2023 году двухмиллионный пассажир был зафиксирован на неделю раньше, чем в 2019 году.
Юбилейным пассажиром стал военнослужащий из Первоуральска Михаил Агафонов, который часто бывает в Хабаровске в командировках. Руководство аэропорта и авиакомпании, обслуживающей этот рейс, приветствовали победителя в конкурсе.
— В качестве подарка Михаил получил фирменные сувениры с символикой аэропорта и сертификат на посещение бизнес-зала внутренних рейсов аэропорта Хабаровск. Компания подарила ему сертификат на бесплатный перелет туда-обратно в пределах своей сети маршрутов, который он сможет использовать в течение года, — сообщили в аэропорту Хабаровска.
Несмотря на раннее утро, с момента открытия регистрации на рейс в Новосибирск в 6:00 аэропорт был наполнен праздничной атмосферой. Здесь создали торжественное настроение для гостей и персонала.