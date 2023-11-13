Названы самые востребованные специалисты в Омске в октябре 2023 года

Пресс-служба ресурса отмечает, количество открытых вакансий в регионе выросло в сравнении октябрем 2022 года выросла на 37%.
Чаще других омским работодателям стали требоваться специалисты из сферы управления персоналом и тренингов — количество вакансий в сравнении с октябрем предыдущего года выросло почти в два раза (на 92%). На 73% чаще ищут сотрудников для ресторанно-гостиничного направления; менеджеров по продажам — на 70% чаще; бухгалтеров — на 49%; специалистов розничной торговли — на 48%.
Аналитики отмечают, что самыми востребованными кадрами в Омске остается рабочий персонал, на который приходится 29% вакансий от общего числа. Также наиболее востребованы специалисты из сфер «Производство, сервисное обслуживание» и «Строительство, недвижимость» (по 20%), «Продажи, обслуживание клиентов» (19%), «Транспорт, логистика, перевозки» (15%).