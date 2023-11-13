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08:04 (мск), источник: СуперОмск

Названы самые востребованные специалисты в Омске в октябре 2023 года

Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru представили в понедельник, 13 ноября 2023 года данные об активности работодателей в Омске и области в октябре 2023 года.

Пресс-служба ресурса отмечает, количество открытых вакансий в регионе выросло в сравнении октябрем 2022 года выросла на 37%.

Чаще других омским работодателям стали требоваться специалисты из сферы управления персоналом и тренингов — количество вакансий в сравнении с октябрем предыдущего года выросло почти в два раза (на 92%). На 73% чаще ищут сотрудников для ресторанно-гостиничного направления; менеджеров по продажам — на 70% чаще; бухгалтеров — на 49%; специалистов розничной торговли — на 48%.

Аналитики отмечают, что самыми востребованными кадрами в Омске остается рабочий персонал, на который приходится 29% вакансий от общего числа. Также наиболее востребованы специалисты из сфер «Производство, сервисное обслуживание» и «Строительство, недвижимость» (по 20%), «Продажи, обслуживание клиентов» (19%), «Транспорт, логистика, перевозки» (15%).

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