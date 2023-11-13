08:01 (мск), источник: СуперОмск
Крупное предприятие ОПК вновь представит свои вакансии омичам
В предстоящую пятницу, 17 ноября 2023 года, в Омске состоится традиционная ярмарка вакансий оборонно-промышленного комплекса.
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Мероприятие состоится в кадровом центре «Работа России» в 11:00.
Как заявляется в медиа-плане, опубликованном на официальном сайте омского облправительства, ключевым работодателем на этой неделе станет АО «Центральное конструкторское бюро автоматики» (ЦКБА).
Напомним, что летом предприятию, по данным омского Минтруда, требовались: монтажники и регулировщики радиоэлектронной аппаратуры и приборов, инженеры по технической защите информации, инженер-технолог, инженер-программист, инженер-конструктор, инженер-химик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, оператор вакуумно-напылительных процессов, корректировщик ванн, оператор прецизионной фотолитографии, сборщик микросхем, фрезеровщик и другие специалисты.
Как отмечали в региональном Минтруда, АО «ЦКБА» входит в число ведущих предприятий России в области разработки и производства радиоэлектронных систем. Сейчас предприятие наращивает производственные обороты, поэтому нуждается в дополнительных рабочих руках.