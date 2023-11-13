10:37 (мск), источник: Комсомольская правда
Новосибирский биолог Алексей Яновский рассказал о последствиях оттепели в ноябре
В ноябре в Новосибирскую область пришла оттепель.
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Столбики термометров местами поднимались выше +4 градусов. Как рассказал КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский, такие сюрпризы погоды могут негативно повлиять на растения и животных.
Под ударом оказались озимые культуры. Дело в том, что к ноябрю они должны быть укрыты толстым слоем снега. Однако из-за оттепели их физиология скорее всего изменится, они могут не пережить зиму.
По словам Алексея Яновского, из-за аномально теплой осени кое-где зацвела садовая жимолость. Это тоже не пойдет на пользу растению.
Из-за отсутствия снега также страдают некоторые животные и птицы.
— Плохо сейчас сибирским белым куропаткам — они видны издалека. Тетерева и рябчики привыкли ночевать, зарываясь в снег. А его нет! Зайцам белякам приходится днем отсиживаться под корягами в лесной чаще, — отметил в беседе с КП-Новосибирск биолог.