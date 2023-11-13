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10:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирский биолог Алексей Яновский рассказал о последствиях оттепели в ноябре

В ноябре в Новосибирскую область пришла оттепель.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 1 м/с 61% 768 мм рт. ст. +7°

Столбики термометров местами поднимались выше +4 градусов. Как рассказал КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский, такие сюрпризы погоды могут негативно повлиять на растения и животных.

Под ударом оказались озимые культуры. Дело в том, что к ноябрю они должны быть укрыты толстым слоем снега. Однако из-за оттепели их физиология скорее всего изменится, они могут не пережить зиму.

По словам Алексея Яновского, из-за аномально теплой осени кое-где зацвела садовая жимолость. Это тоже не пойдет на пользу растению.

Из-за отсутствия снега также страдают некоторые животные и птицы.

— Плохо сейчас сибирским белым куропаткам — они видны издалека. Тетерева и рябчики привыкли ночевать, зарываясь в снег. А его нет! Зайцам белякам приходится днем отсиживаться под корягами в лесной чаще, — отметил в беседе с КП-Новосибирск биолог.

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